Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:21, 28 сентября 2023Бывший СССР

В Минздраве Узбекистана сообщили о пострадавших при взрыве в Ташкенте

Минздрав Узбекистана: пострадавшие при взрыве в Ташкенте доставлены в больницу

Фото: Telegram-канал Baza

Минздрав Узбекистана в Telegram-канале сообщил о пострадавших при взрыве в Ташкенте.

«Пострадавшие в результате пожара доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области», — отметили в ведомстве.

Среди них нет серьезных травм, в данное время врачи оказывают людям необходимую медицинскую помощь. Количество пострадавших не уточняется.

Ранее в МЧС Узбекистана сообщили, что пожар на одном из складов Сергелийского района города Ташкента вызван молнией. На месте происшествия работают 16 пожарно-спасательных бригад.

Взрыв в Ташкенте прогремел в ночь на 28 сентября, начался сильный пожар. По словам очевидцев, взрывная волна ощущалась даже в 30 километрах от эпицентра взрыва, в домах поблизости выбило окна и двери.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Ряду россиян анонсировали повышение пенсий с 1 октября

    19-летняя дочь Моники Белуччи появилась на Неделе моды в откровенном наряде

    Полковник назвал мобилизационный предел Украины

    Стала известна ошибка США на Украине

    Лавров отметил отсутствие серьезных предложений Запада о переговорах по Украине

    Раскрыты потери ВСУ в провалившейся контратаке под Артемовском

    Странный обряд «эльфов Лихолесья» в подмосковном парке попал на видео

    В Минздраве Узбекистана сообщили о пострадавших при взрыве в Ташкенте

    Момент мощного взрыва в Ташкенте попал на видео

    МЧС Узбекистана сообщило о взрыве на складе в Ташкенте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости