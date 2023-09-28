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15:09, 28 сентября 2023Мир

Глава НАТО назвал неприемлемой капитуляцию Украины ради заключения мира

Генсек НАТО Столтенберг: капитуляция Украины вместо мира приведет к оккупации

Фото: Bing Guan / Reuters

Капитуляция Украины ради заключения мира неприемлема. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве. Его цитирует РИА Новости.

«Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно», — сказал Столтенберг, в очередной раз подтвердив обещание западных союзников поддерживать Украину так долго, сколько потребуется.

Как указал глава Североатлантического альянса, чем сильнее становится Украина, тем скорее завершится военный конфликт.

Ранее генеральный секретарь Йенс Столтенберг предрек долгий конфликт на Украине. «Мы все хотим быстрого мира», — подчеркнул он. Однако если Киев прекратит военные действия, то и сама страна прекратит существование.

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