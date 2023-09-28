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08:31, 28 сентября 2023Забота о себе

Назван способ избежать скуки в сексе

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Чтобы избежать скуки в сексе, партнерам надо быть откровенными друг с другом и открытыми к экспериментам, полагает психолог Кейт Мойл. О способах «встряхнуть» интимную жизнь она рассказала изданию Daily Mail.

В длительных отношениях секс нередко становится шаблонным, из-за этого партнеры могут заскучать, считает Мойл. При этом оживить интимную жизнь при желании достаточно просто. По словам психолога, начать лучше всего с изучения новых поз, техник и всего, что хотелось бы попробовать в спальне.

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Мойл посоветовала партнерам определиться, что они хотят попробовать и улучшить в сексе, после чего открыто выразить и обсудить свои потребности и чувства. Им не надо критиковать или обвинять друг друга. В разговоре специалистка посоветовала использовать фразы наподобие «Мне так нравится то, что мы делаем в постели. Но мы могли бы попробовать более быстрые движения?» или «Ты так хорош в массаже, не могли бы мы попробовать его на других частях тела?».

Партнерам необходимо найти устраивающие их обоих компромиссные решения, однако у каждого из них должно оставаться право открыто и без боязни осуждения отказаться от экспериментов, если они для них неприемлемы, подчеркнула Мойл.

Ранее психолог Барбара Сантини и секс-коуч Татьяна Дьяченко назвали простую в исполнении позу в сексе для умопомрачительного оргазма. По их мнению, лучше всего для этого подходит позиция «лежачий полицейский».

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    Наталья Обрядина
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