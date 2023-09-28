В Азии рекордно закупились российским золотом

Гонконг увеличил импорт золота из России в 10 раз с января 2023-го

Гонконг увеличил импорт золота из России в 10 раз. С января по август 2023-го специальный административный район Китая приобрел драгоценного металла на 3,51 миллиарда долларов, со ссылкой на данные департамента переписи и статистики правительства Гонконга сообщает ТАСС.

В августе азиатский регион приобрел российского золота на 6,96 миллиарда гонконгских долларов (около 892,3 миллиона долларов). Это рекордный показатель за всю историю ведения статистики. Ведомство публикует данные с 2012 года. Гонконг обновил исторические максимумы четвертый месяц подряд: в мае импорт золота составил 408,59 миллиона долларов, в июне — 485,9 миллиона долларов, а в июле — 747,44 миллиона долларов.

После введения западных санкций ключевыми покупателями российского золота стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция и Китай. На эти три страны пришлось 99,8 процента поставок российского золота. С 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года ОАЭ импортировали 75,7 тонны золота на сумму 4,3 миллиарда долларов, Китай и Турция — по 20 тонн золота. При этом поставки в Китай шли через Гонконг.

До 2022 года большая часть российского золота отправлялась в Лондон, однако Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов приостановила действие статуса Good Delivery («надежная поставка») для российских аффинажных заводов, без которого продажи в Европу невозможны. Позднее Великобритания, Европейский союз, Швейцария, Соединенные Штаты, Канада и Япония ввели запрет на импорт российских слитков.