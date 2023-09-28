Абитуриенты и их родители назвали средним уровень образования в России

«Платформа»: абитуриенты и родители назвали средним уровень образования в России

Абитуриенты и их родители называют средним уровень образования в российских вузах, следует из данных опроса исследователей Центра социального проектирования «Платформа» и компании «ОнИн». Его результаты есть в распоряжении РБК.

Уровень образования в России считают средним 58 процентов опрошенных. Такого мнения придерживаются большинство девушек в возрасте 18-25 лет (68 процентов) и юношей того же возраста (55 процентов). Высокую оценку высшему образованию в стране дали более 20 процентов опрошенных девушек и 31 процент юношей, низкую — 11 процентов респондентов.

Авторы исследования обратили внимание, что абитуриенты и их родители по-разному оценивают российские вузы в зависимости от регионов, где они живут, — их мнения распределены географически неравномерно. Так, молодежь с Северного Кавказа, из Сибири и с Дальнего Востока наиболее высоко оценивает уровень образования, а абитуриенты Центрального Федерального округа скептически относятся к качеству высшего образования. По мнению исследователей, позиция первых связана с высоким уровнем миграции молодежи в вузы центра страны, позиция вторых — с более высоким запросом к качеству знаний.

Родители детей подросткового возраста также сошлись во мнении, что уровень образования в стране средний (так считают 50 процентов опрошенных женщин и 59 — опрошенных мужчин). При этом 35 процентов респондентов женского пола и 31 процент респондентов мужского пола высоко оценили высшее образование. Такая оценка среди мужчин, как считают авторы исследования, может быть связана с ростом престижности технических специальностей, на которые в большей степени те ориентируются.

Российскому образованию есть куда расти, уверены большинство опрошенных. По их мнению, российская высшая ступень образования может конкурировать с зарубежной при установлении программ обучения.

Что такое Болонская система образования? Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году. Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам. Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей. Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

Исследование проводилось в августе 2024 года среди абитуриентов в возрасте от 18 до 25 лет и родителей детей 15-18 лет. Всего в нем приняли участие 900 человек из разных федеральных округов.

В июне 2022 года в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате. Впоследствии президент страны Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе высшего образования.

В мае 2023 года глава государства подписал указ, предусматривающий реализацию пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Он предполагает, что в части университетов будет введено базовое высшее и специализированное высшее образование. В первом из них срок обучения составит от четырех до шести лет, во втором — от года до трех. Глава Минобрнауки Валерий Фальков уточнил, что переход на новую систему высшего образования займет три года и завершится в 2026 году.