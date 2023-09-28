В ДНР заявили об уничтожении опорного пункта ВСУ у Андреевки

Гагин заявил об уничтожении опорного пункта ВСУ в районе Андреевки

Российские войска уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Андреевка. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

«У Андреевки наши подразделения уничтожили опорный пункт противника», — сказал он. Гагин отметил, что ночь прошла продуктивно.

По его словам, в опорном пункте находилось более 10 украинских военных. Советник главы региона добавил, что в результате прямого попадания произошла детонация боекомплекта.

Ранее оператор дрона ZALA с позывным Корлус рассказал, что российские военные смогли обратить в бегство солдат ВСУ в ДНР, уничтожив с помощью артиллерийских ударов их склад с боеприпасами. Отмечалось, что он находился в районе села Новодонецкое.