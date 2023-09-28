В Грузии раскритиковали президента Латвии за призыв ввести санкции против России

Спикер парламента Грузии: введение санкций приведет к ухудшению отношений с РФ

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал президента Латвии Эдгарса Ринкевичса за призыв ввести санкции против России. Об этом спикер заявил в беседе с журналистами, передает «Sputnik Грузия».

По его мнению, введение Тбилиси санкций против Москвы «приведет к новой фазе эскалации в отношениях с Россией». «Вступив в санкционную войну, наша страна получит экономический ущерб и удар. Разумеется, вступление в такую эскалацию с Россией в конечном итоге создаст риски для нашей безопасности», — пояснил Папуашвили.

При этом он высказал мнение, что зарубежные визиты президента Грузии Саломе Зурабишвили наносят вред республике. «Мы видим, что на практике ее визиты в целом наносят вред, и мы увидели, что вопрос о введении санкций, который давно закрыт, и в том числе всячески выяснен как с Евросоюзом, так и со странами-членами НАТО, возник из ниоткуда», – подчеркнул спикер.

Ранее во время встречи с находившейся с визитом в Вильнюсе Зурабишвили президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на пути в Европейский союз Грузии необходимо синхронизировать свои политические установки с политической линией ЕС. При этом он отметил, что в этом ключе важным является участие Тбилиси в санкциях против Москвы.