Прибывшего в Россию иностранного приверженца террористической идеологии осудили

Под Москвой осудили иностранного приверженца террористической идеологии

Домодедовский городской суд Московской области приговорил 37-летнего иностранца к 6,5 года колонии строгого режима за незаконное пересечение границы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Пензенской области.

Установлено, что осужденный, будучи приверженцем террористической и экстремистской идеологии, прилетел в Россию из ближнего зарубежья по поддельным документам. Деятельность его пресекли сотрудники пензенского УФСБ и УФСИН РФ.

Ранее в Хакасии гражданина осудили за реабилитацию нацизма и хранение боеприпасов.