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10:31, 28 сентября 2023Силовые структуры

Прибывшего в Россию иностранного приверженца террористической идеологии осудили

Под Москвой осудили иностранного приверженца террористической идеологии

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Домодедовский городской суд Московской области приговорил 37-летнего иностранца к 6,5 года колонии строгого режима за незаконное пересечение границы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Пензенской области.

Установлено, что осужденный, будучи приверженцем террористической и экстремистской идеологии, прилетел в Россию из ближнего зарубежья по поддельным документам. Деятельность его пресекли сотрудники пензенского УФСБ и УФСИН РФ.

Ранее в Хакасии гражданина осудили за реабилитацию нацизма и хранение боеприпасов.

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    Илона Палей
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