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11:53, 28 сентября 2023Культура

Экс-продюсер Pink Floyd обвинил основателя группы в антисемитизме

Экс-продюсер Pink Floyd обвинил основателя группы Уотерса в антисемитизме

Фото: Angelika Warmuth / dpa / Globallookpress.com

Музыкальный продюсер Боб Эзрин, работавший над выпуском трех альбомов рок-группы Pink Floyd, обвинил ее основателя Роджера Уотерса в антисемитизме. Об этом он сообщил в интервью, которое войдет в документальный фильм, посвященный Уотерсу, передает The Times.

Сообщается, что медиаменеджер привел несколько примеров, когда исполнитель оскорбительно высказывался и действовал по отношению к евреям. Эзрин предположил, что сам Уотерс не считает себя антисемитом.

В мае этого года полиция Берлина начала расследование в отношении лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса по подозрению в разжигании ненависти.

Основанием для расследования стал тот факт, что на концерте коллектива в столице Германии на музыканте была похожая на нацистскую форму одежда. На руке у Уотерса была красная повязка. Отмечалось, что музыкант «выстрелил» в толпу из макета винтовки. Сотрудники правоохранительных органов посчитали, что такой образ был использован артистом «для прославления правления национал-социалистов».

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    Анастасия Астахова
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