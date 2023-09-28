Изучены разлагающие пластик черви

Science Advances: изучена слюна разлагающих пластик червей

Испанские ученые обнаружили червей, слюна которых способна разлагать пластик. Выводы исследования опубликованы в журнале Science Advances.

В ходе работы авторы рассмотрели личинок восковой моли Galleria mellonella. Применив криоэлектронную микроскопию, команда изучила слюну червей. Последующая 3D-реконструкция показала, что состав слюны включает четыре группы гексамеринов (Demetra, Cibeles, Ceres, Cora), которые могут окислять и разлагать полиэтилен. В частности, они заметили, что белки самоорганизуются в три макромолекулярных комплекса со структурными различиями, регулирующими активность. Два из этих гексамеров оказались способны окислять и разлагать полиэтилен.

В будущем специалисты планируют исследовать эволюционные процессы, лежащие в основе функциональности белка. Это позволит разработать высокоэффективные методы переработки пластика на основе природных ферментов.

В июле сотрудники Университета Келании в совместной работе с исследователями из Университета Перадении выявили 430 видов грибов и бактерий, которые способны поедать не только лиственные деревья, но и полиэтилен.