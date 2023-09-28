Врач предупредил о трагических последствиях хранения овощей в погребе

Кардиолог Кондрахин: выделяемый овощами в погребе газ опасен для жизни

Углекислый газ, выделяемый овощами в погребе, может привести к отравлению и быть опасным для жизни, рассказал врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. О возможных трагических последствиях хранения овощей в погребе он предупредил в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач напомнил, что в погребах полностью отсутствует вентиляция и продукты, помещенные в маленькое пространство, забирают весь кислород, выделяя CО2 (углекислый газ), который человек не чувствует. Для необратимых последствий достаточно нескольких вдохов. «Спасти [человека], как правило, не может никто: с его напарником происходит такая же ситуация, поскольку картофеля в погребе много», — сказал Кондрахин.

Первыми симптомами отравления, по его словам, являются головокружение и тошнота. Заметив эти признаки у себя или у другого, нужно немедленно выйти на свежий воздух и вызвать скорую помощь, поскольку счет может идти на минуты.

Кардиолог отметил, что спасти жизнь могут специальные электронные датчики в погребе, сигнализирующие о накоплении большого количества CО2. Также он порекомендовал установить хорошую вентиляцию. «Перед тем как спуститься в погреб, как следует проветрите помещение. Также просушите закрытое помещение от сырости и плесени», — посоветовал кардиолог.

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