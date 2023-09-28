Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:19, 28 сентября 2023Интернет и СМИ

В США захотели одобрить 80 миллиардов долларов на помощь Украине

Punchbowl: в США одобрят 60-80 миллиардов долларов помощи Украине на 2024 год

Фото: Reuters

Несколько членов Республиканской партии в сенате США намерены провести обширный пакет помощи Украине на 2024 год в размере 60-80 миллиардов долларов. Об этом сообщает интернет-издание Punchbowl со ссылкой на собственные источники.

В публикации говорится, что предпочтением республиканцев является провести средства на год, которые могут поддерживать Украину до президентских выборов 2024 года включительно. «Цифра на год, в самом деле, потрясает, составляя в диапазоне от 60 до 80 миллиардов долларов», — отмечают авторы статьи.

По данным источников издания, сенаторы таким образом рассчитывают избежать шатдауна правительства с 1 октября, поскольку остающийся спорным вопрос о помощи Киеву будет в настоящее время снят с повестки обсуждений.

Ранее стало известно, что в сенате США предложили сократить финансовую помощь Украине до 6,15 миллиарда долларов вместо запрошенных Белым домом 24 миллиардов долларов на 2024 финансовый год.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленскому посоветовали бежать из страны

    В Европарламенте прокомментировали скандал с эсэсовцем в Канаде

    Российские ВКС ударили по объектам террористов в Сирии

    90-летняя Джоан Коллинз рассказала об аборте

    Мужчина разделся в аэропорту и начал нападать на пассажиров

    Белоруссия заявила протест Польше из-за нарушения границы

    На Крымском мосту закрыли движение

    Маск допустил замалчивание скандала с эсэсовцем в Канаде при старом Twitter

    Умер экс-депутат Госдумы Геннадий Райков

    Акинфеев оценил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости