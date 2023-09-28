В США захотели одобрить 80 миллиардов долларов на помощь Украине

Punchbowl: в США одобрят 60-80 миллиардов долларов помощи Украине на 2024 год

Несколько членов Республиканской партии в сенате США намерены провести обширный пакет помощи Украине на 2024 год в размере 60-80 миллиардов долларов. Об этом сообщает интернет-издание Punchbowl со ссылкой на собственные источники.

В публикации говорится, что предпочтением республиканцев является провести средства на год, которые могут поддерживать Украину до президентских выборов 2024 года включительно. «Цифра на год, в самом деле, потрясает, составляя в диапазоне от 60 до 80 миллиардов долларов», — отмечают авторы статьи.

По данным источников издания, сенаторы таким образом рассчитывают избежать шатдауна правительства с 1 октября, поскольку остающийся спорным вопрос о помощи Киеву будет в настоящее время снят с повестки обсуждений.

Ранее стало известно, что в сенате США предложили сократить финансовую помощь Украине до 6,15 миллиарда долларов вместо запрошенных Белым домом 24 миллиардов долларов на 2024 финансовый год.