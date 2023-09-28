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13:57, 28 сентября 2023Бывший СССР

На Украине задумались о переходе к президентской форме правления

Депутат Пташник: в Киеве задумались о переходе к президентской форме правления

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумалась об изменении формы правления в республике с парламентско-президентской на президентскую. Об этом заявила депутат Киевского горсовета Виктория Пташник в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Она рассказала, что первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил о таких планах украинских властей во время форума «Дирижеры времени». «Мы сейчас тестируем модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом», — процитировала его Пташник.

При этом во время голосования участников форума в зале только 5-6 человек поддержали укрепление роли президента, отметила она. По словам депутата, большинство проголосовали за усиление роли парламента.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нежелание Зеленского проводить выборы на Украине связано с его страхом не переизбраться на новый срок. Помимо этого, жена украинского лидера сообщала, что участие ее мужа в выборах зависит от желания общества.

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