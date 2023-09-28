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09:16, 28 сентября 2023Экономика

Россия стала продавать меньше электричества

«Интер РАО»: Россия ограничила экспорт электроэнергии в южные страны

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россия стала продавать меньше электричества за рубеж из-за нехватки свободных мощностей. Об этом со ссылкой на представителя «Интер РАО» Александра Панина сообщает «Коммерсантъ».

Потенциальный объем экспорта в Грузию, Азербайджан и Южную Осетию, а также в Турцию и Иран составляет один гигаватт. Однако летом диспетчеры стали ограничивать поставки электроэнергии в южном направлении для поддержания баланса в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга. Периодически объемы экспорта снижались до нуля из-за ремонтов на фоне существенного роста потребления из-за жары и перетоков энергии в новые регионы страны.

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Перспектив улучшения ситуации не просматривается: в 2024 году нехватка мощности на юго-западе энергосистемы может составить 219 мегаватт, а в 2029 году — уже 857 мегаватт с учетом ремонтных ограничений. Дефицит порождает подключение новых потребителей и поставки электричества новым территориям: по предварительным прогнозам, переток мощности из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области может составлять 550 мегаватт в год, из Краснодарского края в Крым — 850 мегаватт. Поэтому в «Интер РАО» предлагают на период острого дефицита и строительства электростанций покупать энергию в соседних странах.

Уполномоченная правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Лукашевская-Третьяковская предупредила, что будущей зимой Евросоюз может столкнуться с нехваткой электричества. По ее словам, решение некоторых стран блока о досрочном отключении атомных электростанций (АЭС) было скорее политическим и идеологическим, и не имело смысла с практической точки зрения, так как у этих государств существует проблема дефицита электроэнергии.

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    Вячеслав Агапов
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