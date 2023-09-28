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06:49, 28 сентября 2023Россия

Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ отдали западные пулеметы

Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ отдали три пулемета, произведенные в западных странах

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались российским военным на сватовском направлении (Сватово — Кременная), отдали им ящики с боеприпасами, а также три пулемета, которые были произведены в западных странах, сообщил источник РИА Новости.

«В кейсах, которые передали сдавшиеся в плен, было три пулемета — американский М249, бельгийский FN MAG и немецкий MG3», — заявил он, отметив, что оружие не станут использовать на поле боя, а передадут в музей.

Ранее стало известно, что находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военнослужащие, мобилизованные на Урале, обнаружили скрытый миномет ВСУ. По нему было выпущено 10 снарядов, после чего расчет укрылся в находящемся рядом здании, которое в конечном итоге было уничтожено.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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