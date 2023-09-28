Путин связал выборы в новых регионах с полноценной интеграцией в Россию

Президент Путин: выборы в новых регионах стали важным шагом для интеграции в РФ

Прошедшие в новых регионах выборы стали важным шагом в процессе их полноценного вхождения в единое пространство России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Он отметил, что выборы в Донбассе и Новороссии впервые состоялись по российскому закону. По итогам голосования в региональных парламентах подтвердили свои полномочия главы новых регионов страны.

«И это, безусловно, значимое событие, важный шаг на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое, государственное пространство нашей большой страны», — сказал российский лидер. По его мнению, граждане, проживающие сейчас на этих территориях, чувствуют, как их поддерживает вся Россия.

Участие во встрече с президентом России принимают главы 26 регионов, на территории которых в 2023-м состоялись выборы глав высших органов исполнительной власти. Голосование проходило на протяжении трех дней, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. На выборы пришли более 45 миллионов избирателей.

Ранее политики из новых регионов рассказали о жизни до и после воссоединения с Россией.