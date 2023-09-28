Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:58, 28 сентября 2023Россия

Путин связал выборы в новых регионах с полноценной интеграцией в Россию

Президент Путин: выборы в новых регионах стали важным шагом для интеграции в РФ

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Прошедшие в новых регионах выборы стали важным шагом в процессе их полноценного вхождения в единое пространство России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Он отметил, что выборы в Донбассе и Новороссии впервые состоялись по российскому закону. По итогам голосования в региональных парламентах подтвердили свои полномочия главы новых регионов страны.

«И это, безусловно, значимое событие, важный шаг на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое, государственное пространство нашей большой страны», — сказал российский лидер. По его мнению, граждане, проживающие сейчас на этих территориях, чувствуют, как их поддерживает вся Россия.

Участие во встрече с президентом России принимают главы 26 регионов, на территории которых в 2023-м состоялись выборы глав высших органов исполнительной власти. Голосование проходило на протяжении трех дней, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. На выборы пришли более 45 миллионов избирателей.

Ранее политики из новых регионов рассказали о жизни до и после воссоединения с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    По всей России пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиации

    Российский владелец «Меги» допустил возвращение активов шведской компании

    Захарова уличила премьера Канады во лжи

    Собянин заявил об экономической войне восточных стран с Россией

    Раскрыт самый негостеприимный для туристов регион России

    В российском регионе нашли мумии двух мужчин в заколоченном подвале

    Россиянам предложили простой способ стать благотворителями

    Силуанов оценил ситуацию с ценами фразой «если не покупать, то нормальные»

    Украине предрекли сокращение помощи от Запада

    Польша подтвердила принадлежность Украине упавшей в ноябре ракеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости