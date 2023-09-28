Украинский журналист отсидел в киевской тюрьме и получил гражданство России

Журналист из Киева Таксюр получил российское гражданство после киевской тюрьмы

Киевский журналист, литератор и сторонник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ян Таксюр получил российское гражданство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя управления по работе с государственными структурами синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Павел Лебедев.

В 2022 году украинские власти обвинили Таксюра в госизмене, после чего он пять месяцев провел в киевском СИЗО. Журналист выступал в поддержку канонической УПЦ и против действий киевского режима.

«Мы видим, что Ян Ильич пострадал за искреннюю убежденность в том, что единство братских народов и русского православия должно быть непоколебимым», – сказал Лебедев.

Сообщается, что в августе 2022 года он вышел на свободу под залог в 1,2 миллиона гривен для операции, так как у него второй раз диагностировали рак. А 25 мая 2023 года Россия обменяла его на украинских военнопленных при содействии РПЦ и общественных деятелей.

Ранее в Верховной Раде начали сбор подписей о законодательном запрете деятельности канонической УПЦ на территории Украины. Автор инициативы, депутат Юлия Клименко, заявила, что новый закон не идет вразрез с правом в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций.

