77-летняя певица Шер вышла в свет с 37-летним возлюбленным

77-летняя певица Шер появилась на неделе моды в Париже с 37-летним возлюбленным

77-летняя американская певица Шер появилась на неделе моды в Париже с 37-летним возлюбленным, музыкальным продюсером и рэпером Александром Эдвардсом. Об этом пишет Page Six.

Отмечается, что совместный выход пары в свет подтвердил слухи о том, что их роман возобновился. Шер появилась на показе в черных строгих брюках, которые она дополнила белым пиджаком с черной вышивкой, а также парой кожаных ботинок. Эдвардс надел черный костюм поверх белой рубашки и туфли на платформе. Певица и музыкант держались за руки и выглядели счастливыми.

В мае источник сообщил TMZ, что пара рассталась на фоне новостей о помолвке. Он также заявил, что Шер и Эдвардс на самом деле никогда не были помолвлены, и они просто решили «подыграть спекуляциям».