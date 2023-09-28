Немецкая ведущая прочитала новость о Шольце с третьей попытки из-за смеха

Телеведущая Даубнер прочитала новость о Шольце с третьей попытки из-за смеха

Немецкая ведущая передачи Tagesschau на телеканале ARD Сюзанна Даубнер смогла прочитать новость о канцлере Германии Олафе Шольце только с третьей попытки из-за смеха. Фрагмент выпуска опубликован в официальном аккаунте канала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В эфире телепрограммы ведущая должна была прочитать новость о встрече Олафа Шольца с представителями химической промышленности, но на словах «канцлер Шольц встречается с...» начинала непроизвольно смеяться. Затем Даубнер попросила прощения у зрителей и попыталась продолжить зачитывать сообщение, но потом снова рассмеялась. Продолжить передачу телеведущей удалось лишь с третьей попытки.

Комментируя выпуск новостей изданию Bild, журналистка не смогла объяснить причину своего смеха. «Слава богу, я смогла восстановить самообладание», — сказала она.

«Я смеялась вместе с ней», «Спасибо за мой приступ смеха», «Благодарю за это чудесное начало дня», «Пришлось тоже от души посмеяться!» — написала зрители канала под постом.

Ранее ведущая телевизионной программы The Cheap Seats, выходящей на австралийском телеканале Network 10, Мелани Брейсуэлл случайно выругалась во время интервью с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Фрагмент эфира от 19 сентября, который она опубликовала в соцсетях, также рассмешил многих пользователей.