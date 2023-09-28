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20:01, 28 сентября 2023Силовые структуры

Группировка автоворов похитила из машин россиян почти два миллиона рублей

В Петербурге под суд пойдет группировка автоворов, похитившая почти 2 млн рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении группировки автоворов, которые похитили из машин россиян более 1,9 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Трое уроженцев одной из республик Южного Кавказа проходят обвиняемыми по статье 158 («Кража») УК РФ. Их дело передали в Невский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 44-летний мужчина предложил двоим землякам участвовать в его криминальном бизнесе. Кражи начались в октябре 2021 года и продолжались до апреля 2022 года, когда воры были задержаны. За этом время они совершили 19 хищений на парковках крупных торговых центров и супермаркетов.

Мужчины подъезжали вплотную к месту парковки выбранного автомобиля, с помощью электронного устройства считывали код доступа, вскрывали машину и похищали из салона вещи. Они работали вдвоем или даже втроем. Один вскрывал машину, другие следили за обстановкой или сопровождали владельца в помещении магазина. Из салона воры забирали все: мелкие наличные деньги, телефоны и даже верхнюю одежду. Вещи продавали на крупном вещевом рынке на юго-западе Петербурга.

Ранее на Урале полиция задержала владельца фирмы по аренде автомобилей для такси и его подельника за кражу запчастей из каршеринговых машин.

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