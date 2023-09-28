Россиянин выстрелил в голову сыну и пришел в полицию с повинной

В Петербурге мужчина выстрелил в голову сыну и явился в полицию с повинной

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга 64-летний уроженец Пермской области выстрелил в голову 35-летнему сыну из травматического пистолета. Об этом сообщает 78.ru.

Вечером 26 сентября мужчина прицелился в голову сыну, но промахнулся, и пуля прилетала молодому человеку в грудь. Пострадавшего госпитализировали с ушибом груди и правого плеча, а позднее отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Утром 27 сентября стрелок пришел в полицию с явкой с повинной.

Ранее в Москве девятиклассница на уроке русского языка выстрелила в одноклассника из игрушечного пистолета. 15-летнего подростка после случившегося доставили в больницу. Медики диагностировали у него ушибы в области лица и шеи.

