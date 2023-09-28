В Азербайджане отвергли намерение вторгаться в Армению для открытия коридора

Посол Сулейманов: Баку не будет посылать войска в Армению для прокладки коридора

Баку не будет направлять войска в Сюникскую область Армении для того, чтобы обеспечить автомобильное и железнодорожное сообщение с Нахичеванской автономной республикой. Об этом заявил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов, передает Reuters.

По его словам, Азербайджан хочет согласовать открытие транспортных коридоров в свой эксклав (регион, отделенный от основной территории страны и окруженный другими государствами — прим. «Ленты.ру») путем переговоров с Арменией. При этом дипломат заверил, что «никто не собирается ничего открывать силой». «Это противоречит цели. Никто не собирается размещать там войска, мы не собираемся вторгаться в Армению», — подчеркнул он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности запустить железнодорожный коридор в Азербайджан через Иран в случае отказа Еревана обеспечить работу Зангезурского коридора через территорию Армении.