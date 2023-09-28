Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:57, 28 сентября 2023Бывший СССР

В Азербайджане отвергли намерение вторгаться в Армению для открытия коридора

Посол Сулейманов: Баку не будет посылать войска в Армению для прокладки коридора

Фото: Umit Bektas / Reuters

Баку не будет направлять войска в Сюникскую область Армении для того, чтобы обеспечить автомобильное и железнодорожное сообщение с Нахичеванской автономной республикой. Об этом заявил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов, передает Reuters.

По его словам, Азербайджан хочет согласовать открытие транспортных коридоров в свой эксклав (регион, отделенный от основной территории страны и окруженный другими государствами — прим. «Ленты.ру») путем переговоров с Арменией. При этом дипломат заверил, что «никто не собирается ничего открывать силой». «Это противоречит цели. Никто не собирается размещать там войска, мы не собираемся вторгаться в Армению», — подчеркнул он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности запустить железнодорожный коридор в Азербайджан через Иран в случае отказа Еревана обеспечить работу Зангезурского коридора через территорию Армении.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Армения хочет обойти решение об «аресте» Путина, но ратифицировать Римский статут. Как это изменит отношения с Россией?

    Из Черногории экстрадировали находившегося в международном розыске россиянина

    Захарова прокомментировала направление в Литву двух самолетов-разведчиков НАТО

    Режиссер «Айты» высказался о запрете своего фильма

    Российский летчик назвал особенности Су-57

    Покупка мужчиной нового iPhone обернулась скандалом и разводом

    В МИД России отказались признать талибов террористами по существу

    Обстрелявшего жилой дом из гранатомета украинского военного осудили

    Лицеистов ВШЭ вызвали к директору из-за флага с фразой «Мы русские, с нами бог»

    Педиатр предупредила об опасности поделок из опавших листьев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости