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11:01, 28 сентября 2023Наука и техника

Поставлена под сомнение современная теория эволюции звезд

Исследована сверхновая с нестандартным поведением

Фото: NASA / Globallookpress.com

Ученые из Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института поставили под сомнение современную теорию эволюции звезд. Работа, опубликованная в The Astrophysical Journal Letters, демонстрирует странное поведение недавно открытой сверхновой, а также показывает процессы, происходящие в последний год жизни светила.

Объектом исследования стала сверхновая типа II под названием SN 2023ixf, открытая в мае 2023 года. Эта звезда располагается в 20 миллионах световых лет от Земли в галактике Вертушка. Такие светила формируются в процессе коллапса красных сверхгигантов, которые в 8-25 раз превышают массу Солнца, и их последующего взрыва.

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Примечательно, что SN 2023ixf соответствует по характеристикам типу II, за исключением определенного нестандартного поведения. В течение нескольких часов после превращения в сверхновую должна была возникнуть вспышка света, которая происходит, когда ударная волна от взрыва достигает внешнего края звезды. Однако ударная волна SN 2023ixf произошла позже. Кроме того, звезда потеряла слишком много массы (сопоставимой с массой Солнца) в последние годы жизни, что нетипично для сверхновых типа II.

Это удалось определить после анализа данных с телескопа Tillinghast, обсерватории MMT, обсерватории НАСА имени Нила Герелса «Свифт» и с других телескопов. Авторы считают, что отложенная ударная волна является прямым доказательством наличия плотного материала в результате недавней потери массы. Это может быть связано с последними стадиями ядерного выгорания элементов, таких как кремний, с высокой массой в ядре светила.

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    Елена Апазиди
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