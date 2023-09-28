Шер обвинили в организации похищения сына

Американскую певицу Шер обвинили в организации похищения своего 46-летнего сына

Американскую певицу Шер обвинили организации похищения своего сына Элайджи Оллмана из отеля. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на судебные документы из открытого доступа.

Известно, что инцидент произошел 30 ноября 2022 года, когда 46-летний наследник артистки пытался помириться со своей женой Мари Анжелой Кинг. По заявлению девушки, до этого момента они провели 12 дней вдвоем, работая над своим браком. «В ночь на годовщину нашей свадьбы четыре человека ворвались в наш гостиничный номер и вывели Элайджу. Один из мужчин сказал мне, что их наняла мать Элайджи», — сказала Кинг.

4 декабря того же года она подала заявление в правоохранительные органы. «В настоящее время мне ничего не известно о благополучии и местонахождении моего мужа. Я очень обеспокоена и переживаю за него», — сообщила она тогда. Кинг также утверждала, что начиная с августа 2022 года ей запретили видеться и разговаривать с Оллманом, который в настоящее время находится в неизвестном для нее медицинском учреждении.

По словам девушки, во время отсутствия Оллмана ее попросили покинуть их семейный дом, принадлежавший Шер. Кинг также запретили забрать ее личные вещи и сделать опись имущества.

Отмечается, что Оллман на протяжении долгого времени заявлял о своей борьбе с наркозависимостью. После похищения он находился в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе под присмотром нанятого Шер охранника. Известно, что сотрудники заведения регулярно жаловались на неадекватное поведение Оллмана из‑за его наркотического опьянения. В начале этого месяца они обнаружили сына Шер на тротуаре возле отеля, лежащего лицом вниз.

Ранее сообщалось, что Шер появилась на неделе моды в Париже с 37-летним возлюбленным, музыкальным продюсером и рэпером Александром Эдвардсом. Отмечается, что совместный выход пары в свет подтвердил слухи о том, что их роман возобновился.