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07:55, 28 сентября 2023Мир

Помпео рассказал о беседах с Путиным

АМНА: экс-госсекретарь США Помпео заявил о шутках с Путиным о КГБ и спецслужбах
Майк Помпео и Владимир Путин

Майк Помпео и Владимир Путин. Фото: Reuters

Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме. В своей речи он призвал решать конфликты дипломатическим путем, рассказал о своей роли в качестве министра иностранных дел и контактах с президентом России Владимиром Путиным, передает Афинское агентство новостей АМНА.

Помпео рассказал о беседах с Путиным и признался, что в ходе их разговора звучали шутки по поводу КГБ и спецслужб. По его словам, у российского лидера есть представления о восстановлении великой Российской империи. Экс-госсекретарь добавил, что нормальная жизнь обязательно вернется.

«Наши союзники знают, что мы всегда будем рядом с ними», — заявил он.

Ранее Помпео сравнил угрозу для мира от России и Китая. По его мнению, большую опасность представляет Пекин.

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    Марина Совина
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