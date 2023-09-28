Тренер «Интер Майами» объяснил отсутствие Месси в финале Открытого кубка США

Мартино заявил, что Месси было бы глупо играть в финале Кубка США с травмой

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино объяснил отсутствие аргентинского нападающего клуба Лионеля Месси на финальном матче Открытого кубка США. Слова специалиста приводит Mundo Deportivo.

«Очевидно, с его стороны было глупо играть и даже обдумывать это в течение нескольких минут, потому что мы рисковали. И да, он обязательно сыграет до окончания чемпионата», — заявил Мартино. Он добавил, что команда дождется, пока медицинский отдел убедится в выздоровлении футболиста и даст ему разрешение играть.

Ранее 28 сентября «Интер Майами» уступил «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США со счетом 1:2. Месси не попал в заявку на эту встречу. За неделю до игры Мартино рассказывал, что форвард пропустит матч, если его не перестанет беспокоить старая травма.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В четырех матчах за команду в MLS он забил один мяч и совершил две голевые передачи.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.