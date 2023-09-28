«Интер Майами» без Месси уступил «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США

«Интер Майами» без Месси проиграл финал Открытого кубка США «Хьюстон Динамо»

Клуб Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» уступил на своей арене «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Форт-Лодердейле и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У «Хьюстон Динамо» отличились Гриффин Дорси на 24-й минуте игры и Амин Басси, реализовавший пенальти на 33-й минуте. Единственный мяч хозяев забил Хосеф Мартинес в добавленное ко второму тайму время.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не принимал участие в матче. Ранее главный тренер команды Херардо Мартино рассказывал, что форвард пропустит встречу, если его не перестанет беспокоить старая травма.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В четырех матчах за команду в MLS он забил один мяч и совершил две голевые передачи.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.