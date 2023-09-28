Во «ВКонтакте» пришел новый топ-менеджер

Техническим директором «ВКонтакте» стал Сергей Ляджин

К команде «ВКонтакте» присоединился Сергей Ляджин, он займет должность технического директора. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На новом посту Ляджин будет развивать технологии и процессы разработки соцсети. Ему также предстоит выстраивать технологическое видение компании, формировать стратегию и развивать собственные технологии «ВКонтакте».

Сергей Ляджин больше 15 лет занимается разработкой высоконагруженных систем. С 2013 по 2018 год он отвечал за развитие нескольких направлений инфраструктуры поиска «Яндекса» и руководил командой разработки, затем стал директором персональных сервисов «Яндекса». До 2013 года Ляджин работал в DevExperts, специализирующейся на разработке программных продуктов для комплексной автоматизации брокерской, биржевой и финансовой деятельности.

В июле сообщалось, что генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова, а также вице-президент по технологиям и разработке VK и технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь покинут свои посты, чтобы заняться собственным проектом.