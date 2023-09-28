Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:35, 28 сентября 2023Мир

США обвинили в использовании термоядерной бомбы при взрыве «Северных потоков»

Физик Браун: взрыв на «Северных потоках» похож на сигнатуру термоядерной бомбы

Фото: Danish Defense Ministry / Xinhua / Globallookpress.com

Согласно данным ученых-сейсмологов, сигнатура взрывов на российских газопроводах «Северный поток» в сентябре 2022 года похожа на сигнатуру мини-термоядерной бомбы, которая могла быть использована только военными США. Такую версию высказал ученый-физик Ханс-Бенджамин Браун в книге «Африка в движении», сообщает Sputnik France.

Физик считает, что взрыв был вызван бомбой с мощностью от 1 до 5 килотонн, а сама бомба была расположена на тщательно выбранном месте, обращенном к шведскому побережью, с целью перенаправить ударную волну в сторону Калининградской области. Его теория основывается на данных, задокументированных при ядерных подземных испытаниях ядерного оружия КНДР, которые ученый сравнил с данными европейских сейсмологов.

«Сравнение этих данных с измерениями, полученными в результате одного из хорошо задокументированных ядерных испытаний Северной Кореи, в том числе проведенных Институтом физики мира Колумбийского университета в США, показывает практически идентичные спектры. Ни в коем случае такое явление, высвободив энергию и величину подобной величины, не могло быть произведено зарядом эквивалентом 500 кг тротила», — говорится в книге ученого.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что США выбрали для атаки трубопровод «Северный поток», так как посчитали, что смогут легко вывести его из строя и отрицать свою причастность к произошедшему. Журналист также подчеркнул, что Соединенные Штаты подорвали российские газопроводы из-за опасений потерять влияние на Германию и Европу.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Республика Нагорный Карабах объявила о прекращении своего существования

    Обнаженная Оксана Самойлова опубликовала видео из душа

    Тренер «Интер Майами» объяснил отсутствие Месси в финале Открытого кубка США

    Стали известны расходы России на космос в 2024-2026 годах

    Постпред Крыма назвал вызовом ракетную атаку ВСУ на Севастополь

    Цены на уран обновили рекорд

    Стало известно о бое с диверсантами ВСУ на границе Белгородской области

    Китайские хакеры украли десятки тысяч писем Госдепа США

    Россиянин купил дом и сделал в нем нарколабораторию для создания «синтетики»

    Россиянин передавал информацию украинской разведке и попал под статью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости