Физик Браун: взрыв на «Северных потоках» похож на сигнатуру термоядерной бомбы

Согласно данным ученых-сейсмологов, сигнатура взрывов на российских газопроводах «Северный поток» в сентябре 2022 года похожа на сигнатуру мини-термоядерной бомбы, которая могла быть использована только военными США. Такую версию высказал ученый-физик Ханс-Бенджамин Браун в книге «Африка в движении», сообщает Sputnik France.

Физик считает, что взрыв был вызван бомбой с мощностью от 1 до 5 килотонн, а сама бомба была расположена на тщательно выбранном месте, обращенном к шведскому побережью, с целью перенаправить ударную волну в сторону Калининградской области. Его теория основывается на данных, задокументированных при ядерных подземных испытаниях ядерного оружия КНДР, которые ученый сравнил с данными европейских сейсмологов.

«Сравнение этих данных с измерениями, полученными в результате одного из хорошо задокументированных ядерных испытаний Северной Кореи, в том числе проведенных Институтом физики мира Колумбийского университета в США, показывает практически идентичные спектры. Ни в коем случае такое явление, высвободив энергию и величину подобной величины, не могло быть произведено зарядом эквивалентом 500 кг тротила», — говорится в книге ученого.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что США выбрали для атаки трубопровод «Северный поток», так как посчитали, что смогут легко вывести его из строя и отрицать свою причастность к произошедшему. Журналист также подчеркнул, что Соединенные Штаты подорвали российские газопроводы из-за опасений потерять влияние на Германию и Европу.