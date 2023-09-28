Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:01, 28 сентября 2023Забота о себе

Россиян предупредили о главных опасностях анального секса

Фото: Jirapinya / Shutterstock / Fotodom

Анальный секс без предохранения грозит развитием различных заболеваний мочеполовой системы у обоих партнеров, рассказал врач-сексолог, психотерапевт Олег Гулько. О главных опасностях этого вида интимных контактов он предупредил в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Гулько, если после анального полового акта пенис поместили в вагину, это может стать причиной сильного воспалительного процесса. «Проникновение кишечной палочки — естественной бактерии для нормальной флоры кишечника — в половые пути мужчин и женщин связано с последующим возникновением циститов и пиелонефрита. Причем у обоих партнеров», — объяснил сексолог. Он добавил, что у женщин могут развиться и другие гинекологические проблемы на фоне воспаления.

Также, продолжил сексолог, незащищенный анальный половой акт грозит заражением гонореей, хламидиозом, генитальным герпесом, гепатитом С, ВПЧ и ВИЧ. Предупредил Гулько и о возможной травматизации кишечника. «Слизистая прямой кишки более тонкая и нежная, чем слизистая влагалища. Она не имеет естественного механизма увлажнения, как результат, при действиях в анальном канале возникают микротрещины, которые будут являться входными воротами для попадания инфекции в организм», — объяснил специалист.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
От тестостерона зависят здоровье, сексуальная активность и внешность. Как узнать о его нехватке и что делать дальше
От тестостерона зависят здоровье, сексуальная активность и внешность.Как узнать о его нехватке и что делать дальше
5 октября 2022

Гулько рекомендует при анальном проникновении всегда использовать специальные презервативы для анального секса и силиконовый лубрикант, обеспечивающий более долгий, в отличие от смазки на водной основе, эффект скольжения. Чтобы перейти от анального к вагинальному проникновению, подчеркнул специалист, презерватив нужно менять.

Ранее врач-гинеколог, специалист по сексуальному здоровью Тереза ​​Ирвин назвала упражнения, которые укрепляют мышцы тазового дна и усиливают интенсивность оргазмов. Специалистка отметила, что мышцы тазового дна расположены между копчиком и тазом и поддерживают матку, мочевой пузырь, тонкую и прямую кишку.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Аналитик объявил начало вражды между Украиной и Западом

    Во Франции заявили о бегстве НАТО из-за Украины

    Мизулина возмутилась ездой несовершеннолетнего рэпера по скоростной трассе

    Военный объяснил необходимость избежать заморозки конфликта на Украине

    Штукатур бросил ремонт и потребовал у заказчицы секс в качестве оплаты

    Россиян предупредили о главных опасностях анального секса

    В США назвали санкции против России провалом

    Microsoft выпустила четвертое крупное обновление для Windows 11

    Стало известно о страхе западных политиков перед Трампом из-за Украины

    Российские военные обратили бойцов ВСУ в бегство в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости