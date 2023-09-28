Раскрыты эффективные способы избавиться от неприятных запахов полотенец

Эксперты по стирке белья раскрыли эффективные способы избавиться от неприятных запахов полотенец. Соответствующий материал появился на сайте издания Home and Gardens.

Специалисты призвали не загружать в машину большое количество порошка и после стирки сразу же вытаскивать их из барабана. «Если вы оставите полотенца в стиральной машине на долгое время, это может привести к усилению запаха», — предупредил старший научный сотрудник бренда чистящих средств Downy Сэмми Ванг и посоветовал сушить их на улице, развесив их на бельевой веревке.

В свою очередь, главный специалист сервиса клининга Cloralen Тану Гревал напомнил о последствиях оставлять полотенца после принятия душа скомканными, поскольку они становятся средой для размножения бактерий. В связи с этим мужчина порекомендовал всегда вешать использованные изделия на крючки в ванной.

В то же время вице-президент по развитию клининга Homeaglow Аарон Кристенсен предложила неиспользованные полотенца хранить в хорошо проветриваемом месте. «Если вы положите много полотенец в небольшое пространство, воздух не сможет циркулировать и влага не сможет выйти наружу», — объяснила она и посоветовала всегда держать дверцу шкафа приоткрытой.

В заключение собеседники издания дали совет, как правильно стирать полотенца. Создатель прачечной WashClub Рик Рим рассказал, что удалить неприятные запахи поможет смесь из одной чашки уксуса и полстакана пищевой соды. При этом перед самой стиркой необходимо выставить на устройстве максимально высокую температуру воды, не перегрузив барабан другими вещами.

Ранее сотрудники интернет-магазина сантехники Victoria Plum и журналистка Сара Демпси раскрыли оптимальную частоту стирки полотенец. В первую очередь эксперты предупредили, что нерегулярное очищение полотенец приводит к размножению бактерий, которые могут вызвать проблемы с кожей, в том числе раздражение или грибковые инфекции.