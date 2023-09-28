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08:00, 28 сентября 2023Ценности

Раскрыты эффективные способы избавиться от неприятных запахов полотенец

Фото: Mathias Reding / Unsplash

Эксперты по стирке белья раскрыли эффективные способы избавиться от неприятных запахов полотенец. Соответствующий материал появился на сайте издания Home and Gardens.

Специалисты призвали не загружать в машину большое количество порошка и после стирки сразу же вытаскивать их из барабана. «Если вы оставите полотенца в стиральной машине на долгое время, это может привести к усилению запаха», — предупредил старший научный сотрудник бренда чистящих средств Downy Сэмми Ванг и посоветовал сушить их на улице, развесив их на бельевой веревке.

В свою очередь, главный специалист сервиса клининга Cloralen Тану Гревал напомнил о последствиях оставлять полотенца после принятия душа скомканными, поскольку они становятся средой для размножения бактерий. В связи с этим мужчина порекомендовал всегда вешать использованные изделия на крючки в ванной.

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В то же время вице-президент по развитию клининга Homeaglow Аарон Кристенсен предложила неиспользованные полотенца хранить в хорошо проветриваемом месте. «Если вы положите много полотенец в небольшое пространство, воздух не сможет циркулировать и влага не сможет выйти наружу», — объяснила она и посоветовала всегда держать дверцу шкафа приоткрытой.

В заключение собеседники издания дали совет, как правильно стирать полотенца. Создатель прачечной WashClub Рик Рим рассказал, что удалить неприятные запахи поможет смесь из одной чашки уксуса и полстакана пищевой соды. При этом перед самой стиркой необходимо выставить на устройстве максимально высокую температуру воды, не перегрузив барабан другими вещами.

Ранее сотрудники интернет-магазина сантехники Victoria Plum и журналистка Сара Демпси раскрыли оптимальную частоту стирки полотенец. В первую очередь эксперты предупредили, что нерегулярное очищение полотенец приводит к размножению бактерий, которые могут вызвать проблемы с кожей, в том числе раздражение или грибковые инфекции.

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    Мария Винар
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