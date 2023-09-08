Раскрыта оптимальная частота стирки полотенец

Сотрудники интернет-магазина сантехники Victoria Plum и журналистка Сара Демпси раскрыли оптимальную частоту стирки полотенец. Соответствующий материал публикует Express.co.uk.

В первую очередь эксперты предупредили, что нерегулярное очищение полотенец приводит к размножению бактерий, которые могут вызвать проблемы с кожей, в том числе раздражение или грибковые инфекции. По этой причине специалисты призвали регулярно ухаживать за предметами быта и менять их.

По словам Демпси, оптимально стирать полотенца после трех использований. «Хотя вы можете и не увидеть поверхностную грязь на полотенцах, но они все равно впитывают пот, запах тела и клетки кожи — все это может привести к размножению бактерий на материале. Конечно, можно стирать их чаще, но, в целом, этого должно быть достаточно», — заявила она.

При этом собеседница издания уточнила, что полотенца для рук накапливают грязь быстрее, поэтому их нужно очищать еще чаще. Вдобавок женщина уточнила, что изделия стоит полностью заменять на новые каждые два-три года. «Вы можете обозначить, что срок службы ваших полотенец истек, если они больше не кажутся мягкими или такими впитывающими, как раньше», — заключила она.

Ранее в сентябре сотрудница прачечной Вивьен Фодор перечислила простые правила стирки темной одежды. В первую очередь специалистка призвала проверять этикетки на изделиях, чтобы следовать требованиям чистки материала. Помимо этого, она посоветовала сортировать одежду и стирать темные вещи отдельно, чтобы сохранить чистоту цвета.