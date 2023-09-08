Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:27, 8 сентября 2023Ценности

Раскрыта оптимальная частота стирки полотенец

Фото: Christophe Dion / Unsplash

Сотрудники интернет-магазина сантехники Victoria Plum и журналистка Сара Демпси раскрыли оптимальную частоту стирки полотенец. Соответствующий материал публикует Express.co.uk.

В первую очередь эксперты предупредили, что нерегулярное очищение полотенец приводит к размножению бактерий, которые могут вызвать проблемы с кожей, в том числе раздражение или грибковые инфекции. По этой причине специалисты призвали регулярно ухаживать за предметами быта и менять их.

По словам Демпси, оптимально стирать полотенца после трех использований. «Хотя вы можете и не увидеть поверхностную грязь на полотенцах, но они все равно впитывают пот, запах тела и клетки кожи — все это может привести к размножению бактерий на материале. Конечно, можно стирать их чаще, но, в целом, этого должно быть достаточно», — заявила она.

Материалы по теме:
«Это действительно опасно» Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
«Это действительно опасно»Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
3 июля 2022
«Попробуйте так пожить» Миллиардеры и звезды страдают от СДВГ. Как они пришли к успеху, несмотря на ненависть окружающих?
«Попробуйте так пожить»Миллиардеры и звезды страдают от СДВГ. Как они пришли к успеху, несмотря на ненависть окружающих?
9 февраля 2023

При этом собеседница издания уточнила, что полотенца для рук накапливают грязь быстрее, поэтому их нужно очищать еще чаще. Вдобавок женщина уточнила, что изделия стоит полностью заменять на новые каждые два-три года. «Вы можете обозначить, что срок службы ваших полотенец истек, если они больше не кажутся мягкими или такими впитывающими, как раньше», — заключила она.

Ранее в сентябре сотрудница прачечной Вивьен Фодор перечислила простые правила стирки темной одежды. В первую очередь специалистка призвала проверять этикетки на изделиях, чтобы следовать требованиям чистки материала. Помимо этого, она посоветовала сортировать одежду и стирать темные вещи отдельно, чтобы сохранить чистоту цвета.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    В Запорожской области подбит второй танк Challenger 2

    Стала известна причина задержания Панина в Эстонии

    Жители российского города пожаловались на ядовитый дым

    Памела Андерсон решила распродать одежду времен своей молодости

    Ипотеку под два процента запустили в одном российском регионе

    Американский разведчик объяснил цель приезда Блинкена в Киев

    Созданы химерные эмбрионы свиньи и человека

    Минобороны заявило об уничтожении станции обнаружения маловысотных целей СТ-68У

    Минобороны сообщило об улучшении положения российских войск в зоне спецоперации

    Минобороны заявило об уничтожении 31 украинского беспилотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости