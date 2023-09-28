Лидер оппозиции Польши предрек выход республики из Евросоюза

Лидер оппозиции Польши Туск предрек выход республики из ЕС без смены власти

Лидер польской оппозиции, экс-глава Евросовета Дональд Туск предрек выход Польши из Европейского союза (ЕС) без смены власти на ближайших выборах. Об этом политик написал в соцсети Х (бывший Twitter).

«Пятнадцатого октября или мы выведем PiS (правящую партию Польши «Право и справедливость»), или PiS выведет нас. Из Евросоюза», — указал Туск.

Ранее стало известно, что партия «Право и Справедливость» (ПиС) рискует лишиться поддержки избирателей и столкнуться с другими проблемами из-за ссоры с Украиной. Опросы общественного мнения показали, что помощь Украине по-прежнему пользуется сильной поддержкой: около трех четвертей поляков желают принять беженцев.

Конфликт Варшавы и Киева из-за блокировки поставок зерна также подрывает главную внешнеполитическую победу нынешнего польского правительства после многих лет ожесточенных конфликтов с ЕС и другими ключевыми союзниками по поводу верховенства закона, свободы СМИ и отступления от демократических стандартов. Как указывает Politico, именно решительная поддержка Украины изменила мнение в Брюсселе и Вашингтоне.