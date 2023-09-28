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15:58, 28 сентября 2023Мир

Польша подтвердила принадлежность Украине упавшей в ноябре ракеты

Генпрокурор Польши заявил, что упавшая в ноябре ракета принадлежала Украине

Фото: Michal Dyjuk / AP

Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро подтвердил, что ракета, упавшая на территории страны в ноябре прошлого года, принадлежала Украине. Об этом сообщает агентство PAP.

По его словам, польская прокуратура после расследования пришла к заключению, что это была ракета еще советского производства, запущенная с территории Украины.

Зебро добавил, что ранее польские прокуроры сотрудничали с украинской стороной по этому вопросу и даже ездили на Украину, однако не контактировали уже «много месяцев».

15 ноября 2022 года ракета упала в районе деревни Пшеводув близ границы с Украиной. Снаряд попал в зерносушилку. Польские власти тогда экстренно созвали заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Позднее президент Анджей Дуда признал, что упавшая ракета с высокой долей вероятности принадлежала системе противовоздушной обороны Украины.

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    Антон Похиляк
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