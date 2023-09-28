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12:52, 28 сентября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении ТЭС в результате обстрела

В «Укрэнерго» заявили о повреждении ТЭС на юге Украины в результате обстрела

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На юге Украины была повреждена теплоэлектростанция (ТЭС). Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании «Укрэнерго».

В энергокомпании уточнили, что ТЭС получила повреждения в результате массированного обстрела.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял, что Украине необходимы еще несколько сотен миллионов долларов, чтобы восстановить энергосистему республики. Он также отметил, что к настоящему времени на эти цели было потрачено более миллиарда долларов, выделенных западными союзниками Киева.

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