На Украине сообщили о повреждении ТЭС в результате обстрела

В «Укрэнерго» заявили о повреждении ТЭС на юге Украины в результате обстрела

На юге Украины была повреждена теплоэлектростанция (ТЭС). Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании «Укрэнерго».

В энергокомпании уточнили, что ТЭС получила повреждения в результате массированного обстрела.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял, что Украине необходимы еще несколько сотен миллионов долларов, чтобы восстановить энергосистему республики. Он также отметил, что к настоящему времени на эти цели было потрачено более миллиарда долларов, выделенных западными союзниками Киева.