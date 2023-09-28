Россиянин передавал информацию украинской разведке и попал под статью

В Севастополе ФСБ задержала мужчину за передачу данных Украине

В Севастополе ФСБ задержала мужчину, который передавал данные украинской разведке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ. Его отправили под стражу.

В 2022 году задержанный решил уклониться от мобилизации и переехал на территорию одного из государств СНГ. После этого он обратился к представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а потом был завербован. По заданию куратора мужчина начал работать в организации, которая строит фортификационные сооружения в Крыму, и передавал информацию в военную разведку Украины.

Ранее силовики задержали жителя Ростовской области, передавшего на Украину данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края.