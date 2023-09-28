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08:14, 28 сентября 2023Россия

Двух учителей уволили из российской школы за насилие над учеником

Во Владивостоке двух учителей уволили из школы за насилие над учеником

Фото: Vladimir Melnikov / Globallookpress.com

Во Владивостоке двух учителей уволили за насилие над учеником в школе. Об этом сообщили в Министерстве образования Приморского края, передает ТАСС.

«Руководством школы №21 также проводится внутренняя служебная проверка. В настоящее время учитель физкультуры и учитель, в присутствии которого произошел инцидент, отстранены от работы с последующим увольнением», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что по факту насилия над школьником сотрудники правоохранительных органов и управления по работе с муниципальными учреждения образования Владивостока начали проверку. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, говорится в Telegram-канале ведомства.

Видеозапись с действиями преподавателя во Владивостоке появилась в сети в среду, 27 сентября. На ролике видно, как учитель физкультуры с криками подходит к ученику и отвешивает ему пощечину. Затем педагог пытается схватить ребенка за шею. На происходящее смотрит другой учитель.

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