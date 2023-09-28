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05:35, 28 сентября 2023Путешествия

Тревел-блогер из России рассказал о главных плюсах жены-узбечки

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Узбекистане и перечислил главные плюсы жены-узбечки. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что помимо покладистого характера любая узбекская женщина обладает хорошими кулинарными навыками. «Не зря же говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Я был в Узбекистане не один раз и всегда удивлялся, как вкусно умеют готовить местные хозяйки», — похвалил он.

Более того, по словам местных жителей, узбекские жены скромно одеваются и очень верные. «Ну, тут все понятно — женщины часто ждут своих мужей по нескольку лет, пока те уезжают в Россию на заработки, — пояснил блогер. — Видеться не получается, так что мужики просто высылают домой деньги».

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Россиянину также сообщили, что узбекские жены умеют прощать. «Это потому, что другого выбора нет, — добавил он. — Когда в семье семь детей, одна женщина их явно не потянет. Так что хочешь — не хочешь, а приходится терпеть любые "выкрутасы" мужа».

В августе этот же тревел-блогер раскрыл истинное отношение к туристам на рынках Узбекистана. Мужчина сообщил, что узбеки знают, как правильно заинтересовать покупателя: в любом отделе торговцы первым делом предлагают попробовать товар.

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    Фариза Бацазова
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