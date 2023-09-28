Задержание ФСБ обвиняемого в госизмене россиянина попало на видео

ФСБ показала видео задержания в Севастополе обвиняемого в госизмене мужчины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе мужчину, который передавал данные украинской разведке. Этот момент попал на видео, которое публикует ТАСС.

На кадрах силовики выбегают из машины и кладут его на землю. После на задержанного надевают наручники и ведут в автомобиль. На следующих кадрах показано, как его сопровождают в отделение.

По данным агентства, подозреваемый в госизмене признался, что был завербован украинской разведкой и по ее заданию передавал данные из Крыма, которые могли навредить России. Он подтвердил, что в Крыму копал окопы, а потом передавал информацию Украине.

Ранее стало известно, что в отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Его отправили под стражу.

В 2022 году задержанный решил уклониться от мобилизации и переехал на территорию одного из государств СНГ. После этого он обратился к представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а потом был завербован. По заданию куратора мужчина начал работать в организации, которая строит фортификационные сооружения в Крыму, и передавал информацию в военную разведку Украины.