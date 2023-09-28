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11:30, 28 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали об улучшении позиций ВС России у Вербового

Рогов: ВС России улучшили позиции в районе Вербового в Запорожской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России улучшили позиции в районе села Вербовое в Запорожской области, расширив серую зону к западу от села. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Западнее Вербового удалось улучшить позиции, на 300-350 метров сдвинули противника с точки зрения серой зоны, они (украинские войска — прим. «Ленты.ру») теперь подходят на это расстояние дальше до наших позиций, чем раньше подходили», — сказал он.

По его словам, Российская армия наносила артиллерийские удары по Степногорску, Орехову, Малым Щербакам и Малой Токмачке, когда в них находились украинские подразделения. «В этих четырех местах накрывали и личный состав противника, и технику с боеприпасами», — сообщил Рогов.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать в направлении Работино — Вербовое, однако им не удалось улучшить позиции.

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    Алевтина Запольская
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