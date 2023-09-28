Мужчина вышел из комы за несколько часов до отключения системы жизнеобеспечения

Австралиец вышел из комы за два часа до отключения системы жизнеобеспечения

Австралиец провел в коме 33 дня и очнулся перед отключением системы жизнеобеспечения. Об этом пишет Yahoo News.

36-летний австралиец и отец двоих дочерей Кайл Хили в августе потерял сознание у себя дома из-за легочной недостаточности второго типа. Мужчину ввели в медикаментозную кому и наблюдали за его состоянием в течение 31-го дня. Затем медики сообщили жене Кайла Джожи, что, если он не начнет приходить в себя в ближайшие двое суток, то им придется отключить системы жизнеобеспечения. Однако, ко всеобщему удивлению, Хили вышел из комы всего за несколько часов до истечения срока. Причем мужчина не просто начал двигаться, он сел и открыл глаза. После этого врачи прозвали Хили «энигмой».

Хили уже давно испытывает серьезные проблемы с дыханием из-за перенесенной бронхоэктатическй болезни. По словам его жены, болезнь сильно повредила его легкие, из-за чего его дыхательные пути постоянно сужаются и наполняются углекислым газом, «душа его изнутри». Чтобы выжить, Хидли нужна трансплантация обоих легких. При этом мужчина страдает от состояния, возникшего вследствие генетической мутации, которое называют X-сцепленной агаммаглобулинемией. Из-за него его организм не производит лейкоциты, и любая инфекция может стать фатальной. Такой диагноз является огромным фактором риска при трансплантации.

Сам Кайл Хили признает, что «живет жизнь взаймы». Он знает, что малейшая простуда может в его случае привести к летальному исходу. Подруга семьи Эрин организовала сбор средств, чтобы семья могла оплачивать медицинские счета и иметь небольшую финансовую подушку на случай, если мужчину не смогут спасти.

Несмотря ни на что, Кили сохраняет оптимизм и проводит время с дочерями, когда чувствует себя относительно здоровым. Даже будучи на больничной койке мужчина продолжает радовать окружающих жизнелюбием и помогает другим пациентам.

Ранее сообщалось, что у девочки из австралийского города Мельбурн из-за редкого заболевания выросли необычайно большие ступни, которые лишили ее возможности ходить. Врачи планировали ампутировать Энджел обе ноги, но впоследствии решили, что операция слишком опасна.