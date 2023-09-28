В Финляндии высказались о возможном размещении ядерного оружия

МО Финляндии: Хельсинки не будут размещать ядерное оружие даже в составе НАТО

Хельсинки не будут размещать ядерное оружие, даже будучи в составе НАТО. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает ТАСС.

«Нет никаких предпосылок тому, чтобы ядерное оружие хранилось или размещалось в новых местах», — сказал он о возможном размещении оружия.

По его словам, альянс не планирует развертывать ядерное оружие в новых странах, кроме тех, где оно уже есть. Однако Хельсинки не будут ограничивать реализации ядерной стратегии альянса.

Ранее экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен предрек Финляндии недолгое членство в составе НАТО. По мнению политика, присоединение к альянсу принесло стране только вред, но граждане не могли открыто выразить свою позицию.