В России двоих рабочих завалило при обрушении недостроенного дома

В Дагестане обрушился недостроенный дом, под завалами оказались двое рабочих

В Дагестане при проведении строительных работ обрушился дом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Обрушение произошло во время возведения магазина. В результате рухнувшими конструкциями первого этажа придавило двоих рабочих, отмечает канал.

ЧП произошло в селе Карабудахкент Карабудахкентского района республики. На место выехали сотрудники экстренных служб.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале, после чего начался пожар. В Минэнерго республики сообщили, что здание было незаконно подключено к газовым сетям самими жителями.