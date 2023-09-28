Обстрелявшего жилой дом из гранатомета украинского военного осудили

В ЛНР осудили украинского военного, обстрелявшего жилой дом из гранатомета

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил военного 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Дворниченко, обстрелявшего дом мирных жителей, к 14 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Установлено, что 17 мая 2022 года в Северодонецке ЛНР Дворниченко выстрелил из закрепленного на автомате подствольного гранатомета в сторону многоквартирного жилого дома. В результате взрыва в одной из квартир выбило стекла, пенсионеру — владельцу квартиры — был причинен значительный ущерб.

Украинского военного признали виновным по статьям 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике перед судом предстанут бойцы «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), обстрелявшие жилые дома из гаубицы.