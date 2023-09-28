Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:04, 28 сентября 2023Силовые структуры

Обстрелявшего жилой дом из гранатомета украинского военного осудили

В ЛНР осудили украинского военного, обстрелявшего жилой дом из гранатомета

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил военного 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Дворниченко, обстрелявшего дом мирных жителей, к 14 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Установлено, что 17 мая 2022 года в Северодонецке ЛНР Дворниченко выстрелил из закрепленного на автомате подствольного гранатомета в сторону многоквартирного жилого дома. В результате взрыва в одной из квартир выбило стекла, пенсионеру — владельцу квартиры — был причинен значительный ущерб.

Украинского военного признали виновным по статьям 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике перед судом предстанут бойцы «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), обстрелявшие жилые дома из гаубицы.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Армения хочет обойти решение об «аресте» Путина, но ратифицировать Римский статут. Как это изменит отношения с Россией?

    Из Черногории экстрадировали находившегося в международном розыске россиянина

    Захарова прокомментировала направление в Литву двух самолетов-разведчиков НАТО

    Режиссер «Айты» высказался о запрете своего фильма

    Российский летчик назвал особенности Су-57

    Покупка мужчиной нового iPhone обернулась скандалом и разводом

    В МИД России отказались признать талибов террористами по существу

    Обстрелявшего жилой дом из гранатомета украинского военного осудили

    Лицеистов ВШЭ вызвали к директору из-за флага с фразой «Мы русские, с нами бог»

    Педиатр предупредила об опасности поделок из опавших листьев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости