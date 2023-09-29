Стало известно число переехавших из Карабаха в Армению людей

Правительство Армении заявило о переехавших в страну из Карабаха 84 770 человек

С 24 сентября почти 85 тысяч жителей Нагорного Карабаха переехали в Армению. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян, передает РИА Новости.

Уточняется, что к утру 29 сентября из Карабаха в республику прибыли 84 770 человек.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что власти страны выделят по 100 тысяч драмов (порядка 250 долларов) каждому вынужденному переселенцу из Карабаха. К вечеру 28 сентября их число превышало 74 тысячи человек.