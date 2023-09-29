В Армении назвали число переехавших в страну жителей Карабаха

Правительство Армении сообщило о переехавших в страну 88 780 жителях Карабаха

С 24 сентября в Армению переехали около 89 тысяч жителей Нагорного Карабаха. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь правительства республики Назели Багдасарян, передает РИА Новости.

Багдасарян заявила, что 29 сентября к 9 часам утра по мск из Карабаха в Армению прибыли 88 780 человек. Багдасарян уточнила, что из них регистрацию прошли 63 483 человека, а временное жилье было предоставлено 20 306 переселенцам.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обещал, что власти республики выделят по 100 тысяч драмов (около 250 долларов) каждому вынужденному переселенцу из Нагорного Карабаха. К раннему утру 29 сентября их число достигало 84 770 человек.