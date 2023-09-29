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11:01, 29 сентября 2023Наука и техника

Активацию Windows 11 усложнили

Microsoft запретила активировать Windows 11 ключами от Windows 7

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft внесла изменения в правила активации копий Windows. Об этом сообщает немецкое издание Deskmodder.

Журналисты медиа обратили внимание на обновленные правила приобретения и установки операционных систем Microsoft. По словам авторов, ранее пользователи компьютеров могли купить ключ активации для Windows 7 или 8, установить ОС на свое устройство и затем бесплатно обновить его до Windows 11. Таким образом пользователи могли существенно сэкономить, так как отдельно ключи для Windows 11 стоят дороже.

Согласно новым правилам, получить новую версию Windows 11 через ключ активации Windows 7 или 8 стало сложнее. Журналисты издания попробовали обновить свой компьютер через ключ для Windows 7, но у них ничего не получилось. Авторы отметили, что Microsoft все еще не запрещает таким способом обновлять старые версии ОС до Windows 10.

Актуальная версия Windows вышла осенью 2021 года. Windows 7 стала доступна для скачивания в 2009 году.

В конце сентября для операционной системы Windows 11 выпустили четвертое глобальное обновление Moment 3. В апдейт включили поддержку искусственного интеллекта, продвинутые функции для работы с изображениями в редактора Paint, новый менеджер паролей.

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    Андрей Ставицкий
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