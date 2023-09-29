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22:51, 29 сентября 2023Спорт

Американский хоккеист объяснился за игру в КХЛ

Американец Кенни Агостино заявил, что продолжал играть в КХЛ из-за IIHF

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американец Кенни Агостино объяснил, почему продолжал играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его цитирует Expressen.

«Международная федерация хоккея (IIHF) не смогла или не захотела помогать с расторжением контрактов, заключенных до начала спецоперации. Если бы я просто уехал, мне бы пришлось заплатить огромную сумму денег, чтобы избавиться от контракта», — заявил он. Спортсмен отметил, что в такой ситуации игроки не должны платить за расторжение контракта.

Агостино два сезона провел в нижегородском «Торпедо». В сентябре 2023-го форвард подписал контракт с немецким «Дюссельдорфом».

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров. На фоне этого многие легионеры КХЛ начали покидать клубы.

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    Дарья Коршунова
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