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15:41, 29 сентября 2023Моя страна

В Казани проведут масштабный аниме-фестиваль

В Казани проведут масштабный аниме-фестиваль

Фото: Telegram-канал «Аниме-фестиваль Yokai Matsuri»

В Казани в Национальной библиотеке 30 сентября пройдет семейный аниме-фестиваль Yokai matsuri («Шествие духов»). Об этом сообщает «Татарстан 24» со ссылкой на городскую мэрию.

Участники познакомятся с первыми изданиями манги в России, пиратским самиздатом, особенностями развития аниме-сообщества в России, смогут прикоснуться к традиционной и современной японской культуре с помощью лекций и мастер-классов и увидят косплей-дефиле.

Фестиваль завершится праздничным шествием «Йокай Мацури» вокруг Нацбиблиотеки с пиротехническим шоу. Шествие начнется в 19:30. Вход на мероприятие свободный.

Ранее байкеры из Челябинской области Антон и Ксения сыграли свадьбу на мотофестивале, который проводился в честь закрытия байкерского сезона. На главной площади города Карабаш собрались мотоциклисты из разных городов Челябинской области, а также их товарищи из Екатеринбурга и Москвы. Всего было около 400 человек.

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    Сергей Истомин
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