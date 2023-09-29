В Казани проведут масштабный аниме-фестиваль

В Казани в Национальной библиотеке 30 сентября пройдет семейный аниме-фестиваль Yokai matsuri («Шествие духов»). Об этом сообщает «Татарстан 24» со ссылкой на городскую мэрию.

Участники познакомятся с первыми изданиями манги в России, пиратским самиздатом, особенностями развития аниме-сообщества в России, смогут прикоснуться к традиционной и современной японской культуре с помощью лекций и мастер-классов и увидят косплей-дефиле.

Фестиваль завершится праздничным шествием «Йокай Мацури» вокруг Нацбиблиотеки с пиротехническим шоу. Шествие начнется в 19:30. Вход на мероприятие свободный.

Ранее байкеры из Челябинской области Антон и Ксения сыграли свадьбу на мотофестивале, который проводился в честь закрытия байкерского сезона. На главной площади города Карабаш собрались мотоциклисты из разных городов Челябинской области, а также их товарищи из Екатеринбурга и Москвы. Всего было около 400 человек.