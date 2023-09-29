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05:13, 29 сентября 2023Бывший СССР

Российские военные отразили шесть атак ВСУ на трех направлениях

Минобороны: ВС РФ отразили шесть атак украинской армии на трех направлениях

Фото: Anna Voitenko / Staff / Reuters

Российские военные отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском, Артемовском и Лисичанском направлениях. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили в беседе с РИА Новости.

Он сообщил, что противник лишился пунктов временной дислокации, а также потерял вооружения и военную технику. Помимо этого, добавил собеседник агентства, российские силы уничтожили пункты временной дислокации украинских военных и теробороны под Розовкой и Победой в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили последний мост на реке Оскол, через который украинские войска получали снабжение. Теперь, когда сооружение пришло в негодность, снабжение ВСУ может быть обеспечено только катерами и небольшим количеством плавающих машин и понтонов. Однако отмечается, что в ближайшее время это станет невозможным в случае наступления дождей.

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    Марина Совина
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